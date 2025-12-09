Guti: "Xabi Alonso es el mejor entrenador que hay; han sido muy injustos con él"

"Es el mejor entrenador que hay, se ha sido muy injustos con él, porque todavía no tiene el tiempo suficiente para saber cómo está el equipo. Yo creo que cuando un entrenador viene de nuevas es difícil que las cosas vayan tan bien como están yendo", apuntó durante un evento organizado por LaLiga en Madrid, bajo el lema 'Leyendas de LaLiga contra Streamers'.

Acerca del equipo blanco y los jugadores de los que dispone Alonso, explicó que "tiene una gran plantilla", aunque reconoció que "ahora hay muchas lesiones".

"Está pasando lo mismo que el año pasado y eso perjudica no sólo a Xabi sino a todo el equipo", indicó.

Sobre los últimos partidos del Real Madrid, apuntó que en el último mes el equipo "no ha estado bien", sobre todo "en resultados", pero que es verdad que "el comienzo fue muy bueno".

"Son los periodistas los que le están haciendo la cama, no los jugadores, tiene que ser difícil ser entrenador del Real Madrid. Por supuesto que me gustaría sentarme en ese banquillo, pero ahora mi consejo para Xabi es que siga siendo como es", agregó.

En relación a la derrota del pasado domingo ante el Celta por 0-2 en el Santiago Bernabéu y la polémica arbitral, aclaró que no cree que el arbitraje del otro día "fuera importante para el resultado del partido".

Además, Guti también se animó a pronosticar un resultado para el encuentro de Liga de Campeones ante el Manchester City de este miércoles en el feudo blanco, y dijo que el Real Madrid ganará por 5-0.

"Las notas del Real Madrid, del Barcelona y de todos los equipos buenos se hacen en junio y no ahora", finalizó Guti, quien coincidió en el equipo de exfutbolistas con los españoles Iker Casillas y Joan Capdevila, el uruguayo Diego Forlán o el brasileño Marcelo Vieira, entre otros.