Julián Alvarez: “Lo necesitábamos”

“Estamos muy contentos. Lo necesitábamos, después de estas dos derrotas que veníamos. Sabíamos que no iba a ser fácil. Ellos vienen jugando muy bien, ganando muchos partidos, en Champions ganaron en Anfield (al Liverpool) y al Nápoles. Un partido importante que sabíamos que iba a costar, pero hicimos un gran partido”, dijo a ‘Movistar’ a pie de campo.

El Atlético remontó el 1-0 para imponerse, con sufrimiento final, por 2-3. “Terminó el partido sufriendo innecesariamente. Podíamos haber hecho más goles si estábamos más finos. Estos partidos son así, sufrimos, pero lo importante son los tres puntos”, advirtió.

Julián Alvarez reencontró el gol como visitante. Suyo fue el 1-1 en el minuto 37. “Contento en lo personal, pero, sobre todo, por los tres puntos para el equipo. Sabemos lo difícil que es esta competición y tenemos que seguir sumando”, valoró.

Alexander Sorloth, su compañero de ataque, fue elegido el mejor del partido. “Siempre trabaja muchísimo y se lo merece. Nos dio una mano enorme en un partido muy difícil, arriba ganó todo, nos da mucho aire, un respiro al equipo. Lo hizo muy bien, así que contento por él”, concluyó.

