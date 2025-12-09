La 'Juve' recupera al brasileño Gleison Bremer

Bremer, central titular y en ocasiones capitán de la 'Juve', regresó 56 días después la operación en su rodilla izquierda, la misma en la que ya sufrió una grave lesión la temporada pasada, una rotura de ligamento cruzado que finalizó su temporada en octubre de 2024.

Esta lesión de menisco le apartó 12 partidos. Antes, se perdió dos seguidos por una lesión muscular, por lo que su baja suma un total de 14 duelos y se alarga hasta el 27 de septiembre, fecha de su último partido.

Hasta ahora, había podido estar disponible para Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la 'Vecchia Signora' tras la destitución del croata Igor Tudor.

El defensa brasileño apunta a entrar en la convocatoria para Liga de Campeones y no se descarta su presencia en el campo en la segunda mitad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy