Lukaku atisba el regreso tras 4 meses de lesión: "Nos vemos pronto"

Casi cuatro meses después de sufrir una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo, en un partido de pretemporada el pasado 14 de agosto ante el Olympiakos, Lukaku atisba su regreso a la normalidad.

Se puso por primera vez a las órdenes de Antonio Conte, en el entrenamiento previo al duelo del Nápoles ante el Benfica de Liga de Campeones, y con optimismo saludó a la prensa presente y gritó alzando los brazos "nos vemos pronto".

Optimismo tras una de las peores etapas de su carrera, fuera durante 20 partidos y sin debutar en duelo oficial tras haber sido estrella y protagonista del 'Scudetto' de la pasada campaña.

No entrará en la lista de convocados para viajar a Lisboa, pues está fuera de la lista de jugadores para la Liga de Campeones, pero podrá formar parte de la expedición que viaje para medirse ante el Udinese el próximo 14 de diciembre.

Además, está previsto que forme parte del equipo que pelee por la Supercopa de Italia Arabia Saudí, con las semifinales ante el Milan como gran objetivo para su regreso al terreno de juego.

Desde su marcha, el puesto de delantero titular lo han alternado el italiano Lorenzo Lucca y el danés Rasmus Hojlund, este último más asentado en los últimos duelos.