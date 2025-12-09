Marco Garcés augura una eliminatoria "entretenida" ante el Albacete

“Es un rival duro, como son todos los de Segunda División, pero de acuerdo con lo que me dicen, es un campo grande, bien mantenido y con un equipo que juega muy bien al fútbol. Pinta que será un partido entretenido”, manifestó.

El máximo responsable del área deportiva recordó que en el conjunto manchego milita algún futbolista “con pasado celeste” y que la pasada temporada estuvo allí, en calidad de cedido, el extremo Javi Rueda.

“Hay esa hermandad y esperemos que Javi sea muy importante para darnos las pistas de cómo jugarles”, ironizó Marco Garcés, quien no escondió su satisfacción por el histórico triunfo del pasado domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“No se me borra la sonrisa de la cara. Esa victoria te deja esa buena sensación, ese buen ambiente para encarar compromisos tan importantes como los que vienen ahora”, concluyó.

