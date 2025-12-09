Messi inaugura la Messi Cup, torneo sub-16 con academias de equipos de Europa y América

“Estoy muy contento de que estén todos aquí y vamos a pasar unos días lindos”, dijo el anfitrión, quien minutos antes fue reconocido con el premio Landon Donovan al MVP (jugador más valioso) de la MLS, que recibe por segundo año consecutivo y dos días después de que el Inter Miami se coronara como el campeón de la primera división del fútbol estadounidense.

El futbolista argentino lamentó que la lluvia le hubiese obligado a cambiar los planes para la inauguración de su copa, que se celebra del 9 al 14 de diciembre en la casa del Inter Miami. La idea era que los jugadores participantes le acompañaran al recibir el galardón.

“Queríamos que todos estuvieran aquí en el campo, pero no tenía sentido que se mojaran todos”, explicó, para luego prometer que estará presente todos los días.

“Ya vamos a tener tiempo de estar juntos”, afirmó recibiendo vítores de los jugadores sub-16 del FC Barcelona, Manchester City, Chelsea FC, Atlético de Madrid, Inter de Milán, los argentinos Newell’s Old Boys y River Plate y el Inter Miami, y sus familiares, quienes le veían desde las tribunas, en una apuesta clara por el talento emergente y por la internacionalización temprana del proceso formativo.

El formato contempla dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales y los vencedores competirán por el título en la final, programada para el sábado 14 de diciembre.

El público, formado principalmente por padres, niños y adolescentes, dijeron a EFE estar “felices” de ver a Messi, aunque fuera bajo la lluvia y por poco tiempo.

“Vinimos a ver a Messi y el juego porque a ella le encanta jugar”, dijo Giselle Valdéz, quien se tomó la mañana para llevar al estadio a su niña Isabella Osorio, una centrocampista con sueños de llegar a un Mundial.

Paulina Llaga llegó en familia con sus cuatro hijos y no podía de la emoción de haberse sentido cerca de Messi. “Él dijo que iba a estar con los chicos, así que vamos a volver”, indicó.

Por su parte, la organización sin fines de lucro Fútbol Con Corazón llevó a un grupo de adolescentes al partido inaugural. “Buscamos ayudar a los jóvenes que están pasando momentos difíciles en sus casas a través del deporte”, explicó uno de sus responsables.

En esta jornada inicial se miden Inter Miami ante Newell’s Old Boys y FC Barcelona frente a River Plate, mientras que el Manchester City debutará ante Chelsea y Atlético de Madrid se enfrentará con el Inter de Milán.

El martes incluye los partidos Inter Miami-Barcelona, Newell’s-River, City-Atlético y Chelsea-Inter de Milán, mientras que la tercera y última fecha de la ronda inicial, el miércoles, deparará los choques Inter Miami-River, Barcelona-Newell’s, City-Inter de Milán y Chelsea-Atlético.

Tras una jornada intermedia dedicada a actividades institucionales y de formación, el viernes se disputarán las semifinales, cuyos perdedores disputarán un encuentro por el tercer y cuarto puesto.

La final de la Messi Cup se celebrará el sábado, también en el Chase Stadium, como cierre de una semana intensa que busca consolidarse como una referencia dentro del calendario internacional del fútbol juvenil.