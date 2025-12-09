Neestrup: “Es un partido importante para el Villarreal, pero también para el Copenhague”

“También es nuestra oportunidad. Estamos en una situación muy difícil, pero si conseguimos tres buenos resultados podríamos quedar en una muy buena posición”, señaló el técnico danés, cuyo equipo ocupa la trigésima plaza con cuatro puntos.

Neestrup reconoció que todos los partidos de la Liga de Campeones “son especiales”, pero incidió en que si su equipo logra un resultado positivo podrá seguir teniendo opciones de clasificación en las dos jornadas que se disputarán tras el parón por las fiestas de Navidad.

“Sabemos que todavía tenemos una oportunidad. Es difícil, por supuesto, pero iremos a por todas”, afirmó el técnico, que lamentó el rendimiento que está ofreciendo su equipo en el campeonato doméstico.

“Es una gran decepción cómo hemos jugado en la Superliga estos dos últimos meses”, explicó el entrenador, que recordó que el Copenhague ha disputado “56 partidos y, en los últimos días, varios”.

“Muchos jugadores no han tenido la oportunidad ni de respirar. Noto cierto agotamiento. Puedo sentir que estamos en un punto en el que no estamos tan frescos y enérgicos como antes”, añadió Neestrup, quien matizó que este argumento “puede influir, pero no debe ser una excusa”.

Neestrup aseguró que a su equipo le espera ante el Villarreal un encuentro “difícil” ante un rival del que recordó que es “el tercero de LaLiga”.

“Es uno de los equipos más en forma en este momento, pero también es una tarea extremadamente emocionante. Además, es una tarea que afrontamos con la convicción de que podemos lograr un buen resultado”, señaló.