Pepe denuncia una campaña racista por hablar en “broma” sobre la selección Marruecos

En un vídeo con el Influencer argelino Just Riadh, el futbolista del Villarreal bromeó con el favoritismo en la próxima Copa de África, de su selección, Costa de Marfil, la de Argelia y la de Marruecos, según su palmarés en el torneo.

“Nosotros tenemos tres estrellas y ustedes (Argelia) solo tienen dos”, bromeó el extremo del Villarreal. “Pero cuidado con los marroquíes, están aquí. ¿Cuántas estrellas tienen? ¿una? Debieron de ganarla en 1818, ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera mi padre había nacido”, dijo. Marruecos ganó su última Copa de África en 1976.

Dichas declaraciones sentaron mal a algunos aficionados marroquíes, que han insultado al jugador del Villarreal y le han enviado fotos de gorilas y monos a través de las redes.

Nicolás Pepe ha denunciado y lamentado estos insultos y ha recalcado que fue una broma por la que pide disculpas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estuvimos bromeando, bromeando todo el día, bromeando sobre todo el mundo. Lamento que mis palabras hayan sido malinterpretadas por ustedes, aficionados marroquíes, porque en el video, antes de mis comentarios, enfatizo lo difícil que será enfrentarlos durante esta Copa Africana de Naciones. Fuerza a todos y al diablo con el racismo", añadió en un comunicado en redes.

El Villarreal ha lanzado un mensaje en el que denuncia también estos insultos, se posiciona del lado de su futbolista y condena este tipo de prácticas.