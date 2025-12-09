Pépé, descartado por Costa de Marfil para la Copa Africana de Naciones

Redacción deportes, 9 dic (EFE).- El marfileño Nicolás Pépé, futbolista del Villarreal, no fue incluido en la convocatoria de su selección para la Copa Africana de Naciones, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos, por lo que no se perderá los partidos correspondientes con su club.