Pépé, descartado por Costa de Marfil para la Copa Africana de Naciones

Así lo anunció la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este martes, tras la elección de los 26 jugadores que convocó Emerse Faé, seleccionador marfileño, quien también dejó fuera de la lista a Simon Adingra (Sunderland).
En la lista del vigente campeón del campeonato destaca la presencia de Wilfred Zaha, delantero de 33 años que actualmente milita en la MLS, con 10 goles y seis asistencias en esta temporada.
Tanto Pepé como Adingra fueron de la partida en la edición en la que Costa de Marfil ganó el torneo (2023), pero el seleccionador ha decidido prescindir de ellos y contar con varios jugadores más jóvenes, incluidos Yan Diomandé, Amad Diallo y Bazoumana Touré.
En relación al caso del extremo del Villarreal, es un 'alivio' para su entrenador, Marcelino García Toral, que podrá contar con sus servicios durante ese periodo de tiempo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy