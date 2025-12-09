Ricardinho aspira a superar su récord Guinness de 49 horas con el balón en el aire

El desafío arrancó a las 15.00 horas (12.00 GMT) en el marco de World Football Summit (WFS) Riyadh, destacado evento internacional que reúne a los líderes de la industria del fútbol, que se celebra entre el 10 y el 11 de diciembre en Misk City, en la capital saudí, según informó la organización del foro.

Ricardinho posee actualmente el récord con 49 horas y 3 minutos, establecido en Catar a comienzos de 2024. El objetivo de este nuevo intento es alcanzar las 50 horas consecutivas de control del balón en el aire, lo que significa que el desafío se desarrollará a lo largo de toda la cumbre futbolística.

A lo largo de su carrera, Ricardinho ha acumulado múltiples récords mundiales, incluyendo dar toques al balón en caída libre durante un salto en paracaídas y caminar desde Culiacán (México) hasta San Isidro (California) durante 28 días sin dejar caer el balón, parando únicamente para dormir.

En el arranque del intento estuvo presente el embajador de Brasil en Arabia Saudí, Paulo Uchôa Ribeiro Filho, quien acudió a mostrar su apoyo al atleta brasileño.

"Las expectativas son las mejores posibles. Cada récord es algo diferente para mi vida. Estoy muy feliz por hacer esta alianza con WFS. Me he preparado mucho a lo largo de estos nueve meses, día y noche, para llegar a este gran momento. Tengo la certeza de que lo voy a conseguir. Mi estrategia es fe, enfoque y determinación", declaró Ricardinho.