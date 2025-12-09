Tchouaméni respalda a Xabi Alonso: "No es culpa del entrenador"

"En el partido ante el Celta el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar, pero si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a mejorarlo", reconoció.

Tchouaméni apuntó directamente a la falta de actitud de los jugadores del Real Madrid en algunos encuentros. "Contra el Celta claro y en otros partidos también", confesó. "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo contra el City".