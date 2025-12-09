Ter Stegen recibe el alta médica y entra en la convocatoria para recibir al Eintracht

La presencia del meta alemán, que sustituye en la lista al portero del filial Eder Aller, es la principal novedad de una convocatoria en la que siguen siendo baja por lesión los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo y el defensa Ronald Araujo, este último alejado de la dinámica del primer equipo por un tema de salud mental.

En total, Hansi Flick ha convocado a estos 22 jugadores para el partido de Champions: Joan García, Szczesny, Ter Stegen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).