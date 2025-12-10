De Arrascaeta, Messi, Di María y Vitor Roque, entre los candidatos a 'Rey de América'

Los títulos y las grandes actuaciones tanto de ellos como de otros futbolistas que defienden a equipos de la región fueron recordados este miércoles por el periódico local El País, encargado de organizar cada año la tradicional encuesta 'América le responde a El País'.

De acuerdo con esto, apuntó en una nota que Flamengo saca "cierta ventaja" por haber conquistado la Copa Libertadores e hizo hincapié en la labor de De Arrascaeta, goleador del equipo, segundo máximo anotador de la liga de Brasil y figura del certamen continental.

Agrega que el portero argentino Agustín Rossi, el central con pasado en Real Madrid Danilo y los atacantes Bruno Henrique y Pedro también pelean por coronarse.

Asimismo, más allá de que cayó en la final, Palmeiras tiene jugadores que aspiran a quedarse con el galardón. En ese sentido, El País recordó la actuación del paraguayo Gustavo Gómez, del argentino Juan Manuel López y del atacante con pasado en Barcelona Victor Roque.

También la de los campeones de la Copa Sudamericana con Lanús Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.

Por otra parte, resaltó la actuación de tres campeones del mundo: el centrocampista de Boca Juniors Leandro Paredes, el atacante de Rosario Central Ángel Di María y el capitán de la selección argentina Lionel Messi. Este último conquistó días atrás la MLS.

Los premios a mejor futbolista hombre, mejor futbolista mujer y mejor entrenador serán definidos mediante el voto de unos 250 periodistas del continente.

En 2024, los ganadores fueron el brasileño Luiz Henrique, la brasileña Gabi Zanotti y el portugués Artur Jorge, quien guió a Botafogo a la obtención de su primera Copa Libertadores.

El premio 'Rey de América' es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.

En dos lo conquistaron el colombiano Carlos Valderrama y el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Mientras tanto, lo ganaron una vez Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D'Alessandro, Ronaldinho, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.