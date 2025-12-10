Messi encabezará al Inter Miami en amistoso contra el Atlético Nacional en Medellín

Al lado de Messi estarán el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, al igual que otros jugadores de renombre que hacen parte del Inter Miami, que se coronó campeón de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final el domingo pasado.

En la final, Messi fue decisivo con dos asistencias en los goles que sellaron el título, convirtiéndose en el jugador más valioso del partido y de la temporada, mientras De Paul y Tadeo Allende firmaron los tantos de la victoria.

El amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional forma parte de una gira de pretemporada del equipo estadounidense en Latinoamérica, además de que tendrá paradas en Ecuador y Perú.

Con estos juegos fuera de casa, el club estadounidense busca calentar motores para un año lleno de fútbol y grandes espectáculos, acercando a sus figuras a aficionados de toda América.

"Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional", señaló el presidente del equipo colombiano, Sebastián Arango, citado en un comunicado de la organización.

Messi ha estado varias veces en Colombia como jugador de la selección argentina en eliminatorias mundialistas. Sin embargo, la historia del estelar jugador en el país comenzó en 2005.

En ese año estuvo presente en el Sudamericano Sub-20. En esa oportunidad fue uno de los mejores jugadores del certamen. Marcó seis goles con su equipo y fue el segundo artillero detrás del colombiano Hugo Rodallega, que anotó once veces.

Colombia, en esa ocasión, fue el campeón, Brasil subcampeón y Argentina ocupó la tercera plaza.