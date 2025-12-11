1-0. El Friburgo aprovecha su superioridad numérica para sumar un valioso triunfo

Una tarjeta roja de la que el delantero balcánico se libró inicialmente, tras castigar el colegiado con cartulina amarilla su encontronazo en un duelo aéreo con el centrocampista local Maximilian Eggestein.

Pero tras revisar las imágenes de vídeo el árbitro azerbaiyano Elchin Masiyev cambió su decisión y sancionó con tarjeta roja el codazo del jugador del Salzburgo austríaco.

Superioridad numérica que acentuó el dominio de un Friburgo que con el paso de los minutos fue encerrando cada vez más y más a su rival en su propio campo.

Un asedio que encontró premio a los cincuenta minutos de juego en un remate del central austríaco Philipp Lienhart que acabó en el interior de la portería (1-0) tras superar un auténtica nube de jugadores que se amontonaban en el interior del área.

