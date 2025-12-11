1-0. El Midtjylland da un paso de gigante hacia los octavos liderado por el chileno Osorio

De hecho, el joven internacional chileno, al que se ha situado en los últimos días en la agenda del Bayern de Múnich, tuvo un papel determinante en el gol de la victoria del equipo danés.

Una acción en la que Osorio, de 21 años, demostró la precisión y potencia que atesora en su pierna izquierda con impresionante zapatazo desde fuera del área que despejó como pudo el guardameta del Genk, Hendrik Van Crombrugge.

Rechace que para desgracia del portero belga cayó a los pies de surcoreano Gue-sung Cho que no desaprovechó el rebote para establecer a los diecisiete minutos el 1-0 para el Midtjylland.

Una ventaja que el propio Cho, que por momentos hizo olvidar a la gran estrella del equipo nórdico, el delantero guineano Franculino, que se perdió la cita por lesión, pudo doblar cinco minutos mas tarde con un remate que obligó a lucirse al cancerbero visitante.

No fue la última ocasión en la que se encontraron el atacante surcoreano y el portero belga que evitó a los 71 minutos con otra gran intervención que Gue-sung Cho sentenciara la contienda.

Pero no así pudo impedir Hendrik Van Crombrugge que el Midtjylland se alzase con los tres puntos en juego que sitúan a los daneses con pie y medio, sino con los dos, en los octavos de final.