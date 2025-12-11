1-0. Marruecos alcanza las semifinales de las que aparta a Siria de José Lana

Un solitario gol del delantero marroquí Walid Azarou en el minuto 79, tras recoger un rechace del portero sirio Elias Hadaya, fue suficiente para dejar a su equipo entre las cuatro mejores de esta Copa Árabe, durante el encuentro disputado en el Estadio Internacional Jalifa de Rayán (Catar).

Marruecos, invicta en el torneo tras vencer a Comoras y Arabia Saudí y empatar ante Omán para pasar como primera del Grupo B, fue superior ante una Siria que también llegaba sin conocer la derrota, con dos empates, ante Palestina y Catar, y una victoria ante Túnez.

El conjunto entrenado por el español José Lana, que solo había marcado dos goles en tres partidos, el clasificado con menos tantos a su favor, pagó su falta de pegada y perdió ante Marruecos sin ser capaz de disparar entre los tres palos al final de los 90 minutos.

El técnico, natural de la localidad asturiana de Mieres, se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-19 en julio de 2024, un mes antes de asumir el cargo como técnico de la selección absoluta de Siria, en su primera experiencia fuera de su país.

El defensa marroquí Mohamed Moufid fue expulsado por el árbitro chileno Cristián Garay en el minuto 90+1, cuando sólo llevaba cinco minutos en el campo, por una fea entrada sobre el sirio Anas Dahhan y causará baja en las semifinales.

Este jueves Palestina y Arabia Saudí se disputarán otra de las plazas del torneo. El viernes los dos semifinalistas restantes saldrán de los duelos entre Jordania e Irak y Argelia y Emiratos Árabes Unidos.