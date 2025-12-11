2-1. El Lyon se mantiene en la cima de la Liga Europa

Los del portugués Paulo Fonseca seguirán líderes hasta el próximo año, ya que la séptima y penúltima jornada de la Liga Europa será el 22 de enero, en la que jugarán en casa del Young Boys.

Con los mismos puntos están el Midtjylland y el Aston Villa, pero ambos tiene un porcentaje goleador peor que el del Lyon, que solo ha encajado tres tantos por los 13 que ha marcado.

El partido tuvo 11 minutos de locura, en concreto los 11 primeros, en los que se marcaron los tres goles del encuentro.

Alfonso Moreira (m.3) abrió la lata para los locales pero tres minutos después Milian Smit empató para el cuadro neerlandés, tras un desastre en la salida de balón del Lyon.

Solo cinco minutos después el checo Pavel Sulc puso el 2-1 definitivo, aunque el resultado debió ser más abultado teniendo en cuenta los 17 tiros de los de Fonseca, dominantes en ambas partes y que sufrieron en demasía en los minutos finales.