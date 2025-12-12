Almeyda: "El Oviedo ha merecido más en algunos partidos"

Almeyda celebró que algunos jugadores como el chileno Gabriel Suazo, Kike Salas o Januzaj "se incorporan" al trabajo tras superar sus lesiones, algo que "es bueno" porque su plantel acusa "algunas bajas" pero ello no le impide "seguir en la lucha constante, con mucho entusiasmo por el partido que viene".

De los muchos lesionados que siguen de baja este viernes, el único con opciones de participar el domingo es el extremo Alfon, que no se ha entrenado por haber tenido "fiebre dos días seguidos", aunque espera que "pueda entrenar mañana" y figurar en la convocatoria para el domingo.

El técnico bonaerense lamentó la nueva lesión muscular "en el último segundo del entrenamiento de ayer" de César Azpilicueta quien, pese a todo, "es alguien positivo" porque "sigue siendo un ejemplo ante momentos de adversidad como el que le toca pasar" y cree que no estará "tantas semanas de baja" como en su percance anterior.

Almeyda insinuó que mantendrá su esquema de tres centrales porque el Sevilla adoleció de "desorden en algunos partidos" que ha tratado de "corregir con otro sistema", aunque lo "priva bastante" de acercarse "al arco contrario" a costa de ganar "orden defensivo y fiabilidad".

Una nota positiva del encuentro en Valencia fue el debut en Liga del lateral zurdo Joaquín Martínez 'Oso', quien "se mantuvo en ritmo" después de que le "tocase jugar en Copa cuatro días antes" y está "dando los pasos justos para triunfar en el equipo que él quiere".

Matías Almeyda insistió en su idea de "vivir el fútbol sin excusas" para "seguir mejorando" hasta "pasar a la gloria como han hecho otros entrenadores", aunque tiene claro que "para eso hay que sufrir: los equipos grandes siempre pasan por dificultades. Es ahí donde se unen y donde se encuentran, en los momentos de adversidad", dijo.