'Chacho' Coudet, sobre el Alavés-Real Madrid: "Me gusta enfrentarme a los mejores"

El técnico de Buenos Aires apuntó en rueda de prensa que no se fija en la dinámica negativa que arrastra el equipo blanco ni tampoco en las bajas en la plantilla de Xabi Alonso: "Cualquiera que juegue en el Madrid es muy bueno y para ganarles necesitaremos de una gran actuación", remarcó el técnico babazorro.

"Es un rival de jerarquía, con mucha calidad, de los que provoca encuentros más complejos de lo habitual", consideró sobre el equipo merengue.

El ‘Chacho’ dijo que quiere que su equipo sea “protagonista” y lleve la voz cantante independientemente del rival, al tiempo que confió en dar continuidad a la dinámica ganadora tras haberse impuesto en la última jornada a la Real Sociedad. En todo caso, no quiso adelantar cómo puede ser el final del año: "Sólo me fijo en el objetivo más próximo", explicó.

Sobre el hecho de que el partido contra el Real Madrid se dispute en Mendizorroza, con lo que los alaveses jugarán dos jornadas seguidas en casa, el técnico argentino aseguró que los integrantes del equipo están "mucho más cómodos" cuando juegan ante su público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy