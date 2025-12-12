Corberán: “Queremos ver a un buen Valencia y a un equipo que compita”

“Queremos ver a un buen Valencia, queremos ver a un equipo que compita, que entienda bien el partido y que lo juegue al máximo nivel porque el fútbol es once contra once. Sabemos de la exigencia del partido y lo único que puede hacer es activarnos”, destacó Corberán en la rueda de prensa de este viernes.

“El miedo nunca es un buen aliado y las dificultades que aparecen solo pueden hacer aumentar el deseo. En el grupo, la dificultad estimula para dar lo mejor de cada uno y es lo que tenemos que hacer mañana”, señaló.

Corberán analizó la situación del Valencia, decimosexto clasificado con 15 puntos, tres por encima del descenso: “La clasificación dice que no estamos haciendo la mejor temporada y nos da el mensaje de que tenemos que dar pasos hacia adelante y trabajamos para eso”.

Más allá del partido ante el Atlético de Madrid, el tecnico valenciano quiso recalcar que su rol no ha cambiado a pesar de los recientes cambios en la dirección deportiva del club de Mestalla. “Es el mismo que tengo desde el primer día. Me centro en sacar rendimiento a la plantilla y con el nuevo organigrama no cambia mi rol ni mi poder”, afirmó.

De cara al mercado de invierno, Corberán trasladó la responsabilidad a ese nuevo organigrama: “Un club de fútbol siempre tiene la obligación de ver cómo puede mejorar y esa obligación la absorbe la parte de la dirección deportiva de un club. Es independiente a mi principal función”.

El entrenador valencianista no quiso valorar algunas jugadas polémicas de los recientes partidos del Valencia porque “los árbitros también pueden cometer errores” y lamentó el poco descanso que va a tener su equipo en los próximos días con la disputa de la liga y la Copa del Rey.

“Es un gran reto jugar partidos seguidos en menos de 72 horas. Es un reto físico y mental de máximo nivel porque lo mínimo sería poder tener tres días entre partido y nunca dos veces seguidas. Ya tuvimos el reto la semana pasada”, concluyó.