David Silva: “Txiki Begiristain me llamó para el Barça”

Silva acabó en el Manchester City, "la mejor decisión" de su carrera. "Allí viví diez años espectaculares", subraya el internacional español.

A la pregunta de si le habría gustado jugar en el Barça o en el Real Madrid, Silva asintió y recalcó que “si no juegas en el Madrid o el Barça, en España tienes menos repercusión, aunque seas una leyenda.”

Durante sus primeros pasos con la selección española, Silva reconoció la gran labor que tuvo Luis Aragonés en el triunfo en la Eurocopa de 2008 y como inoculó un sentimiento de grupo que caracterizó al combinado español durante esos años.

Para Silva, Luis Aragonés fue más que un seleccionador ya que fue para él la primera gran figura que le dirigió en un banquillo: "Luis era excepcional, me ayudo muchísimo, fue como mi padre futbolístico", dijo.

En esa atmósfera, David Silva recordó un detalle para el recuerdo. "El día que ganamos la Eurocopa bebí algo con mucho azúcar, no dormí nada y me perdí la recepción con el Rey".

Silva también tuvo tiempo para analizar uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando nació su hijo de manera prematura. "Mi hijo estuvo cinco meses en el hospital de Valencia. Yo viajaba y jugaba sin dormir aunque lo recuerdo como una época en donde saqué un gran nivel", señaló el canario.

Antes de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Busquets; David Silva afirma que David Beckham fue el primero al que llamó para fichar por el Inter Miami, oferta que acabó rechazando debido a que Silva consideraba que aún le quedaba tiempo de competir en Europa.

También habló de su futuro. De momento no se ve como entrenador. Prefiere tener tiempo para disfrutar con su familia. No descarta la opción de dirigir a un equipo más adelante.