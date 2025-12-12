El Benfica se mide al Moreirense con el colombiano Ríos en su mejor momento

El pasado fin de semana, Ríos fue elegido el mejor jugador en el derbi contra el Sporting (1-1), y el miércoles volvió a recibir ese reconocimiento tras contribuir con un gol y una asistencia a la victoria de las 'águilas' contra el Nápoles (2-0) en la Liga de Campeones.

Con el internacional cafetero en racha, el tercer clasificado Benfica se enfrentará a domicilio al séptimo, el Moreirense, donde no podrá contar con el argentino Gianluca Prestianni por estar sancionado.

Antes, el sábado, el segundo en la clasificación, el Sporting, del también colombiano Luis Suárez, recibirá al colista AVS, donde militan su compatriota, el defensa Cristian Devenish, y el central español Jaume Grau para intentar acercarse al líder, el Oporto.

Los 'dragones', entrenados por Francesco Farioli, se descolgaron la pasada jornada en lo más alto de la tabla de sus rivales al aumentar su ventaja hasta cinco puntos, después de derrotar al Tondela por 0-2, con tantos del español Samu Aghehowa y el brasileño William Gomes, y de que su inmediato perseguidor, el Sporting, empatara ante el Benfica (1-1).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Oporto sigue invicto en la Liga de Portugal y el lunes se batirá contra el Estrela da Amadora, que es 13º y donde juega el delantero canario Alan Godoy, cedido por el FC Barcelona.

Partidos de la decimocuarta jornada de la Liga de Portugal: