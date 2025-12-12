El brasileño Gabriel Jesús no está en venta

"No está en venta, especialmente con la situación que tenemos ahora. Tiene mucho que ofrecer al equipo y lo demostró en los minutos que disputó frente al Brujas. Trabajó mucho para volver y estamos contentos de que este de vuelta", dijo Arteta este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Wolverhampton Wanderers.

El delantero, que desde su llegada al club ha disputado 97 partidos, con 26 goles y 20 asistencias, reapareció tras casi un año de recuperación después de la grave lesión sufrida en un encuentro de FA Cup contra el Manchester United, que le obligó a pasar por el quirófano.

"Conocemos su calidad porque nos ha dado mucho. Si sigue como el otro día, sin duda que es un jugador que tiene que seguir empujando y apuntando a ser titular", apuntó.

El Arsenal, líder de la Premier League con una ventaja de dos puntos sobre el Manchester City, recibe este sábado a los 'Wolves', últimos y sin victorias en las primeras quince jornadas.

