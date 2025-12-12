El Leipzig pierde el ritmo en Berlín y pone en riesgo la segunda plaza de la Bundesliga

En un partido resuelto en la segunda mitad, el Union Berlín se adelantó a los 57 minutos con un gol de Oliver Burke, pero Tidiam Gomis reequilibró el choque sólo tres más tarde.

Ilyas Ansah volvió a adelantar al cuadro berlinés cuatro minutos después y Tim Sharke sentenció en el tiempo añadido para devolver al Union a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas.