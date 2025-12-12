El Mallorca reciben con urgencias a un Elche que aún no ha ganado como visitante

El cuadro balear ha sumado dos puntos en los últimos partidos tras desaprovechar un 2-0 contra Osasuna (2-2) y dejar una mala imagen contra el Oviedo (0-0), acercándose cada vez más a las posiciones de descenso que podría ocupar si el Girona gana a la Real Sociedad.

Con la posible vuelta a la portería de Leo Román en el horizonte, la principal duda reside en la disponibilidad de un Antonio Raíllo que fue operado de una fractura de pómulo el domingo y ha entrenado con máscara protectora en la última sesión preparatoria.

Arrasate deberá modificar su once por la sanción de Samu Costa por acumulación de tarjetas, y Manu Morlanes tendrá la posibilidad de recuperar un sitio que perdió tras la irrupción de Omar Mascarell.

Quien mantiene su sitio, aunque se espera que mejore su rendimiento, es Jan Virgili, venido a menos en los últimos partidos después de que los equipos rivales ya pongan el ojo en él para combatir el peligro que genera su asociación con Vedat Muriqi, con el que formaba la dupla más en forma del equipo.

El delantero kosovar sigue de dulce tras superar sus cifras de toda la temporada pasada, y con sus ocho goles se convierte en la mayor arma del equipo isleño por su finura de cara a la portería rival en las últimas semanas.

El Elche en cambio afronta la visita al estadio del Real Mallorca con la ilusión de lograr su primer triunfo a domicilio de la presente temporada, en un escenario que le ha sido propicio en los últimos tiempos.

El equipo ilicitano rompió la pasada jornada ante el Girona con contundencia (3-0) una mala racha de siete partidos sin ganar y ahora quiere aprobar la única asignatura pendiente que le resta en la primera vuelta.

El equipo de Eder Sarabia, sin agobios clasificatorios, confía en recuperar su mejor versión lejos del Martínez Valero, ya que acumula cuatro salidas consecutivas sin puntuar.

El Elche sólo tiene la baja del delantero congoleño Grady Diangana, que tuvo que ser sustituido la pasada jornada tras el descanso por problemas musculares. Por contra, el técnico sí podrá contar con el atacante portugués André da Silva, baja ante el Girona, quien ya se ha recuperado de sus problemas físicos.

Sarabia volverá a realizar cambios en su alineación, ya que el técnico vasco, pese a contar con un bloque definido, siempre introduce algún matiz en función de las características del equipo rival.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes; Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Mendoza, Germán Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz).