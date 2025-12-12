El Salvador define a los finalistas del Apertura

Los Toros del Firpo, dirigidos por el técnico costarricense Marvin Solano, vienen de vencer 3-1 a los Emplumados del Águila, del mexicano Juan Carlos Chávez, y son uno de los favoritos para avanzar a la final.

El Firpo, representante de la calurosa localidad de Usulután -en el oriente del país centroamericano- no llega a una final desde 2013, año en que ganó su décima corona tras derrotar 3-0 al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Entre tanto, los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti, buscan el bicampeonato y están a un paso de llegar a la final del actual torneo Apertura.

Los de Corti vencieron 2-1 en el juego de ida al Cacahuatique, dirigido por el uruguayo Pablo Quiñones, equipo que fue la revelación de este torneo al dejar en el camino a los grandes, como el FAS.

No obstante, en el partido de ida tuvo series problemas en la defensa los que fueron aprovechados por su rival.

De superar el marcador en su contra, el Cacahuatique haría historia al llegar a la final.

El Alianza busca llegar una nueva final, luego de obtener su título 18 para su historia en el Clausura 2024 al vencer en la final 5-0 al Municipal Limeño, con lo que se convirtió como segundo club con más títulos obtenidos en la Primera División de El Salvador por encima de Águila y por un título abajo de FAS.

Programa de los juegos de vuelta

Alianza-Cacahuatique, a las 21:00 (hora paraguaya). Ida: Cacahuatique 1-Alianza 2.

Firpo-Águila, a las 22:00. Ida: Águila 1-Firpo 3. EFE