Fútbol Internacional
12 de diciembre de 2025 - 10:05

Gayà y Luis Rioja son duda para El Metropolitano

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2394

Valencia, 12 dic (EFE).- El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, confirmó que la presencia de José Luis Gayà y de Luis Rioja en el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid no está confirmada al cien por cien porque ambos están pasando por una gripe.

Por EFE

“Gayà y Rioja no han podido entrenar con el grupo este viernes porque están superando un proceso gripal y las siguientes horas van a ser clave para saber si están disponibles con el equipo. Cada hora es importante”, explicó Corberán este viernes en rueda de prensa.

El técnico valenciano también informó de que el central Mouctar Diakhaby no entrará en la convocatoria porque “todavía no ha hecho un entrenamiento en condiciones para estar disponible con el grupo”.

Quien sí entrará en la convocatoria y viajará a Madrid es Javi Guerra, que también pasó por un proceso gripal durante esta semana pero completó el entrenamiento previo antes del partido.