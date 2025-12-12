Gayà y Luis Rioja son duda para El Metropolitano

“Gayà y Rioja no han podido entrenar con el grupo este viernes porque están superando un proceso gripal y las siguientes horas van a ser clave para saber si están disponibles con el equipo. Cada hora es importante”, explicó Corberán este viernes en rueda de prensa.

El técnico valenciano también informó de que el central Mouctar Diakhaby no entrará en la convocatoria porque “todavía no ha hecho un entrenamiento en condiciones para estar disponible con el grupo”.

Quien sí entrará en la convocatoria y viajará a Madrid es Javi Guerra, que también pasó por un proceso gripal durante esta semana pero completó el entrenamiento previo antes del partido.