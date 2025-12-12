Guardiola se ausenta de la rueda de prensa por un tema personal

El técnico español no atenderá a los medios de comunicación este viernes y en su lugar lo hará su asistente, Kolo Touré.

Se espera que Guardiola sí esté presente este domingo en el partido de Premier League contra el Palace, en el que el City podría colocarse líder de la clasificación siempre y cuando el Arsenal pierda el sábado contra el Wolverhampton Wanderers.

"Pep está bien, es un pequeño problema, pero todo está bien. Estará de vuelta para el partido de Premier seguro", dijo Touré en la rueda de prensa.