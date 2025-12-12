Jordania y Emiratos Árabes, últimos semifinalistas de la Copa Árabe

De esta manera, el cuadro del torneo deja un Arabia Saudí-Jordania y un Marruecos-Emiratos Árabes para luchar por un puesto en la final.

Jordania venció por la mínima, 1-0, a Irak en el Estadio Ciudad de la Educación de Rayán gracias al solitario gol de penalti de Ali Olwan en el minuto 41. El equipo iraquí dominó la posesión de balón con el 71 % y generó más ocasiones, pero fue incapaz de hacer efectiva ninguna de ellas.

La selección jordana se limitó a defender su ventaja y confió en el buen hacer de su portero Yazeed Abulaila. El combinado nacional, entrenado por el marroquí Jamal Sellami, entró así a las semifinales del torneo, con el reto de conseguir el trofeo por primera vez en su historia.

Su próximo rival en semifinales será Arabia Saudí, que superó en cuartos de final a Palestina por 2-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Emiratos Árabes superó a Argelia en los penaltis tras el 1-1 del tiempo reglamentario y la prórroga.

Argelia esperó al primer minuto de la segunda parte para hacer el 1-0 por medio de Adil Boulbina, que aprovechó un balón repelido por el portero emiratí Hamad Al Meqebaali. Emiratos Árabes Unidos reaccionó y comenzó a amenazar más el área argelina.

En el minuto 64, Bruno facturó una dejada de Caio Lucas tras un gran centro desde la parte izquierda y empató el partido 1-1. La igualada rompió cualquier plan de partido y el choque se convirtió en un alocado ida y vuelta, con oportunidades de ambos conjuntos.

En la última jugada, el silencio se apoderó del Estadio Al Bayt de Jor cuando el argelino Achref Abada cortó un remate dentro del área con la mano. Sin embargo, ni el árbitro jordano Adham Makhadmeh ni el VAR consideraron la acción como para pitar penalti y llevó el encuentro a la prórroga.

Ninguno de los dos equipos pudo hacer gol durante la prolongación, aunque el exjugador del Granada y capitán de Argelia, Brahimi, llevó peligro en un par de ocasiones. Ya en los penaltis, fue el héroe en la muerte súbita al parar el lanzamiento del argelino Naoufel Khacef y dar el pase a los suyos a semifinales.

Así, Emiratos Árabes Unidos volverá a disputar unas semifinales de la Copa Árabe, algo que no sucedía desde la edición de 1998, en la que quedaron en cuarto lugar.