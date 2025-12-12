Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira y niega favores arbitrales

Según han informado fuentes judiciales, Laporta ha comparecido hoy como testigo durante cerca de una hora ante la jueza de Barcelona que investiga los pagos de 7,3 millones de euros que el Barça hizo entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque se le acabó archivando por prescripción, ha explicado que estos pagos a los Negreira eran una situación "heredada" de directivas anteriores y que desde el área deportiva del club le dijeron que era necesario seguir haciéndolos por la utilidad de los informes sobre árbitros y jugadores que podían interesar al club.

De hecho, Laporta ha asegurado que no conoce y que no ha hablado nunca con Negreira ni con su hijo.

Laporta, que en marzo de 2021 inició su segunda etapa al frente del FC Barcelona, ha resaltado que han entregado al juzgado los 629 informes elaborados por los Negreira que localizaron en el club, aunque ha precisado que si no hay más es porque es un tipo de documentación que se destruye cada cinco o seis años.

En cualquier caso, ha insistido que era una situación "heredada" -su predecesor, Joan Gaspart, ha sido citado también para declarar como testigo el próximo 6 de febrero- y que fue el área deportiva la que le insistió en que eran unos pagos que "merecían la pena" por la utilidad de los informes sobre los árbitros y de 'scouting' (análisis de talentos), para buscar a jugadores que pudiesen interesar al club de cara a futuros fichajes.

Durante su testifical, Laporta ha sido tajante al afirmar que "en absoluto" los árbitros han favorecido al Barça, al tiempo que ha destacado que tenían a un equipo que era un "ejemplo en el mundo".

En el marco de esta causa, los expresidentes azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu argumentaron el pasado 18 de septiembre, en su declaración como investigados, que cuando llegaron a la presidencia del Barça, Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad desde un punto de vista deportivo.

Además, Rosell alegó que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del CTA para ganar partidos, con un equipo en el jugaban futbolistas de la talla de Leo Messi o Gerard Piqué.

Ante la jueza también han comparecido este viernes como testigos, por videoconferencia, los exentrenadores del Barça Luis Enrique Martínez (2014-2017), que ha asegurado que no tenía conocimiento de estos informes, y Ernesto Valverde (2017-2020), que ha afirmado que no los había visto nunca, que no sabe si existen y que le daba igual porque no los hubiese utilizado.

De hecho, según las fuentes, Valverde ha explicado que en su actual club también le ofrecen información sobre los árbitros pero que no la utiliza.

Al igual que Laporta, tanto Valverde -actualmente en el Athletic Club de Bilbao- como Luis Enrique -ahora al frente del PSG francés- han sostenido ante la jueza que en su etapa en el FC Barcelona, en la que ganaron dos ligas cada uno, nunca se sintieron beneficiados por los árbitros.

En el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha citado para finales de enero como investigado al FC Barcelona, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort, y, como testigos, a Gaspart y al actual encargado de atender a los colegiados que arbitran partidos en el estadio barcelonista.