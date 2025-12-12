Lenglet regresa a la convocatoria en el Atleti, con las bajas de Giménez, Baena y Llorente

Ninguno de los tres está disponible para el choque de la decimosexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). Mientras el lateral madrileño se pierde su sexto encuentro, en el caso del central uruguayo y del centrocampista almeriense es el tercero consecutivo, después de sus percances musculares ante el Barcelona.

En la lista, Simeone ha citado a los jugadores del filial de Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español) Dani Martínez, central, y Javi Boñar, lateral, además del portero Salvador Esquivel, habitual en las convocatorias del primer equipo.

En total, Simeone ha concentrado a los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.

El Atlético es cuarto, con 31 puntos, a nueve del líder, el F.C. Barcelona -que aventaja en cuatro a su más inmediato perseguidor, el Real Madrid-, en 16 jornadas (los tres equipos y el Athletic Club adelantaron su partido correspondiente a la decimonovena fecha por la disputa en enero de la Supercopa de España, que juegan los cuatro).

Mientras, el Valencia está en decimosexto lugar, con 15 puntos, dos por encima de la zona de descenso, después de 15 fechas.