Maresca, mejor entrenador de la Premier en noviembre

El italiano se ha impuesto en las votaciones a Mikel Arteta, del Arsenal, a Unai Emery, del Aston Villa, a Pep Guardiola, del Manchester City, a Fabian Hurzeler, del Brighton & Hove Albion, y a Marco Silva, del Fulham.

En noviembre, el Chelsea venció al Tottenham Hotspur, al Wolverhampton Wanderers y al Burnley, antes de empatar contra el Arsenal.

Maresca, que sucede en el palmarés a Rúben Amorim, del Manchester United, ha ganado este galardón por segunda vez en su carrera, igualando las dos veces que lo lograron Thomas Tuchel y Claudio Ranieri en el banquillo de los 'Blues'.

Solo José Mourinho y Antonio Conte (3), y Carlo Ancelotti (4), han ganado este premio en más ocasiones en el Chelsea.

