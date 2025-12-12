Putellas, Méndez y Caicedo, en el once de la semana de la Liga de Campeones

María Méndez fue un seguro para la zaga blanca en el partido frente al Wolfsburgo, en el que además pudo marcar el primer tanto para adelantar al Real Madrid, mientras que Caicedo, gracias a su velocidad y desparpajo, marcó el definitivo 2-0 para llevar conjunto blanco al quinto puesto.

Putellas, por su parte, también tuvo mucho que aportar en la victoria del Barça por 3-1 ante el Benfica. Una asistencia y un gol en propia meta de la central del equipo luso, provocado por un centro de la jugadora catalana fue suficiente para la nominación. Pudo haber sido todavía mejor el partido de Alexia, que falló un penalti después de que Pavel se lo adivinara.

El once lo completan en portería la guardameta del OH Leuven, Lowiese Seynhaeve, seguida de su compañera de equipo en defensa Everaerts, a la que acompañan las futbolistas del Paris FC y Chealsea FC, N'Dongala y Bright, respectivamente. En el centro del campo se encuentran las jugadoras del Bayern Munich y Olympique de Lyon, Harder y Dumornay, mientras que la delantera la ocupan las puntas del Arsenal y Juventus, Mead y Girelli.

Gracias a sus victorias, el equipo merengue escala hasta el quinto puesto mientras que las culés se asientan en la cabeza de la clasificación, empatadas a puntos con el Olympique de Lyon.

