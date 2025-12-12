Salah, incluido en la convocatoria contra el Brighton

El delantero habló con Arne Slot, técnico de los ‘reds’, este viernes y vuelve a la dinámica del grupo después de perderse el partido contra el Inter de Milán de Liga de Campeones tras hacer unas polémicas declaraciones.

Tras el empate contra el Leeds United del sábado pasado, en el que Salah fue suplente por tercer encuentro seguido, el egipcio habló ante los medios y confirmó su mala relación con Slot, dejó caer su salida del equipo tras la Copa de África y aseguró que alguien en el club le quiere fuera.

Ocurra lo que ocurra este sábado, Salah se marchará con Egipto a la Copa de África el próximo lunes, a la espera de que su futuro se solucione en las próximas semanas.

Salah, que renovó el verano pasado, tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. Es el jugador que más cobra de la plantilla de los ‘reds’ y Arabia Saudí ya ha mostrado interés por hacerse con sus servicios en caso de no continuar en el Liverpool,en el que su rendimiento ha caído esta temporada tras ser elegido el mejor jugador de la Premier la campaña pasada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy