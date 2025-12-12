Simeone dispone de Lenglet y mantiene las bajas de Llorente, Giménez y Baena

El central francés fue baja en el último encuentro ante el PSV Eindhoven, en la Liga de Campeones, a causa de una contractura de la que ya está repuesto, según demostró en el entrenamiento de este viernes en el Centro Deportivo de Majadahonda.

En cambio, Llorente, Giménez y Baena siguen con su recuperación al margen del grupo de sus respectivas lesiones musculares, con lo que todavía serán baja para el encuentro de este sábado.

El lateral madrileño se perderá su sexto encuentro consecutivo, mientras que el central uruguayo y el centrocampista almeriense no jugarán por tercer duelo seguido.