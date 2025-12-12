Simeone: “Estoy acá gracias a los futbolistas, absolutamente”

“Yo tengo un pensamiento: estoy acá gracias a los futbolistas, absolutamente. Mi mayor agradecimiento y fortuna que he tenido en estos catorce años es tener futbolistas que se hayan sumado a una idea y a un plan”, destacó en la rueda de prensa en Majadahonda, en la víspera de recibir al Valencia en el Metropolitano.

“Entonces, si tengo algo, es que he tenido un grandísimo apoyo principalmente. Los futbolistas, seguro, es la parte más importante de todo este tiempo que llevo en el club”, continuó.

Y, preguntado por si es más importante que los jugadores crean en el entrenador o viceversa, el técnico contestó: “Que los futbolistas confíen en el trabajo que el entrenador le está dando, porque son los que terminan reflejándolo”.

“Si ellos creen en el trabajo del entrenador son los que van a representarlo. Nosotros tenemos buenas ideas y buenos pensamientos. Sigo pensando que casi todos los entrenadores somos muy parecidos, la diferencia siempre son los futbolistas. Siempre, siempre”, abundó Simeone.

¿Y se daría cuenta si un grupo al que dirige no diera todo lo que puede? Le preguntaron.

“Los entrenadores siempre pensamos positivamente de nuestros jugadores, porque son los que terminan desarrollando nuestros pensamientos. Después, pueden tener mejores momentos o peores momentos, pueden confiar más en lo que uno transmite o menos, pero es parte de la vida. Vos tienes amistades que, con el tiempo, se van desgastando, la pareja se va desgastando... La confianza que uno tenga debe ser recíproca con el otro”, dijo.

El Atlético resurgió con una victoria en Eindhoven, el pasado martes por 2-3. “Me gustó mucho el trabajo colectivo del equipo, el esfuerzo y la cantidad de duelos que el equipo propuso. Eso generó que, con un rival de características muy buenas, quitarle tiempo a su juego ofensivo. Por eso mis palabras para con el partido que habían hecho los futbolistas”, explicó el técnico.

Y ahora recibe el Valencia. “Es un equipo valiente, que tiene mucha velocidad arriba y viene cambiando sus formas de jugar. Veremos si juega cómo viene jugando últimamente o gran parte de la temporada pasada. Es un entrenador (Carlos Corberán) que, desde que llegó, ha impulsado al equipo cosas positivas”, advirtió de su rival de este sábado.

Para confeccionar su once, en el que podría repetir la alineación contra el PSV, Simeone se guía “de los partidos en consecuencia de los futbolistas” que tiene en la plantilla “y lo que el rival tiene”.

“Todos los partidos no son iguales y, evidentemente, es importantísimo que todos los futbolistas estén en su mejor nivel para, el momento que se los necesite, ayuden al equipo”, apuntó.