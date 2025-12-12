Unai Simón, Hancko y Koundé protagonizan la zaga del once de la semana de Champions

El Paris Saint Germain llegaba a Bilbao con el objetivo de asegurarse el puesto entre los ocho primeros, pero Unai Simón tenía otros planes. Gracias a una heroica actuación del guardameta vasco, el Athletic se pudo llevar un empate que vale oro y que devuelve la esperanza a los bilbainos para poder estar en la siguiente ronda.

Por su parte, David Hancko se aseguró el puesto en defensa tras un partido sólido en el que pudo ayudar a su equipo con un gol que adelantaba al conjunto de Simeone frente al PSV Einhdoven, en un encuentro que acabó con sufrimiento del equipo colchonero en su victoria por 2-3.

Asimismo, el futbolista francés Jules Koundé se reivindicó en el choque entre el FC Barcelona y el Eintrach Frankfurt. Después de ir abajo en el marcador, Koundé lideró la remontada del FC Barcelona gracias a dos goles y un absoluto dominio de la banda derecha para cerrar el partido por 2-1.

Los centrales del Mónaco y Manchester City, Salisu y O'Reilly acompañan a Hancko y Kounde en el once. En el centro del campo se encuentran los futbolistas del Atalanta, Benfica y Bayern Munich, De Ketelaere, Richard Ríos y Karl, respectivamente, mientras que en el ataque han sido seleccionados Gordon, Greenwood y Madueke, del Newcastle, Olympique de Marseille y Arsenal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con estos resultados, el Athletic (28) mantiene la esperanza por entrar en los dieciseisavos de final, mientras que el Atlético de Madrid se mete entre los ocho primeros. El FC Barcelona se encuentra en la decimoquinta posición en la tabla, a tan solo dos puntos de entrar directamente en octavos.