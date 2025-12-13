0-1. El Lazio gana al Parma con dos hombres menos

El combinado de Maurizio Sarri supo sacar petróleo de una situación totalmente adversa ante el Parma, que no supo aprovechar la superioridad para vencer a un equipo claramente mermado. Zaccagni, capitán, vio cartulina roja en la primera mitad por llegar tarde a una disputa con la plancha por delante.

Ahí el Parma tomó el mando, pero no supo generar ocasiones claras de gol para conseguir una victoria que le aleje del descenso.

La segunda cartulina roja directa del duelo pareció inclinar la balanza claramente en favor de los hombres de Carlos Cuesta, el entrenador más joven de la Serie A. Un codazo a destiempo de Basic, molesto por un empujón del argentino Nahuel Estévez, mermó sobremanera al Lazio.

Pero en una jugada que no pareció encarnar ningún tipo de peligro, en un lanzamiento demasiado largo de Casale, llegó un tanto totalmente inesperado. Noslin le ganó la carrera al argentino Lautaro Valenti pese a la desventaja, cuerpeó con él hasta mandarlo al suelo de manera legal y regateó a Edoardo Corvi, meta del Parma, para definir sin oposición y sellar la victoria.

Los tres puntos, que saben mucho más a un Lazio en inferioridad desde el minuto 42, colocan a los de Sarri octavos con 22, oteando plaza europea. Mientras, el Parma se queda con 14 unidades, con 4 de ventaja sobre el descenso a falta de que se disputen el resto de partidos de la jornada.