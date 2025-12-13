El mejor Villarreal contra el peor Levante

No ha ganado, además, el Levante en su estadio esta temporada y su último triunfo en la competición liguera se remonta al 4 de octubre, cuando se impuso por 0-2 en Oviedo.

La mala dinámica deportiva provocó hace dos semanas la destitución de Julián Calero y el club mantiene, de momento, en el banquillo al tándem Vicente Iborra-Álvaro Del Moral, que se estrenó con derrota ante Osasuna el pasado lunes.

La buena noticia para el Levante es que recupera para este encuentro a Dela y Pablo Martínez. También se han incorporado al equipo Espí y Matías Moreno, tras sendas lesiones musculares, mientras que Del Moral confirmó la baja de Koyalipou por unas molestias física y el defensor Unai Elgezabal se mantiene en la lista de bajas tras haber sido operado en el menisco la semana pasada.

No se espera, sin embargo, una revolución en el once inicial pese a los malos resultados. Quizás Losada pueda entrar en la formación titular en detrimento de un apagado Brugué, que todavía no ha marcado esta temporada en casi mil minutos de juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del Moral confirmó que el camerunés Etta Eyong está “disponible para ser alineado”, aunque no quiso confirmar si será titular. En el caso de hacerlo, debe abonar al Villarreal 100.000 euros, ya que así quedó reflejado en el contrato de traspaso firmado el pasado 1 de septiembre entre ambos clubes.

Por su parte, el Villarreal llega al campo del Levante con la resaca de la Liga de Campeones tras la inesperada derrota ante el Copenhague que les ha dejado sin opciones de avanzar en la competición, pero con el consuelo de la gran trayectoria en la Liga donde suman seis triunfos consecutivos.

Los de Marcelino ya saben lo que es levantarse esta temporada tras las derrotas y los palos recibidos en Europa, puesto que el equipo ha sido capaz de reaccionar y ganar el partido de liga siguiente.

Para este encuentro, el equipo castellonense no se fían de la mala clasificación liguera de su rival, ya que conscientes de la necesidad de los locales de sumar en este encuentro.

El técnico sigue contando con muchas ausencias de peso, ya que a las habituales bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, de larga duración; se siguen sumando las ausencias de Gerard Moreno, Dani Parejo, Santi Mouriño y Thomas Partey.

Por contra recupera al sancionado Pape Gueye, lo que solventa algo los problemas en el medio centro, posición mermada, por lo que ha convocado al canterano Carlos Maciá.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez, Losada, Iván Romero y Etta.

Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Pape Gueye, Comesaña, Buchanan, Moleiro; Ayoze y Mikautadze o Tani Oluwaseyi.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano)