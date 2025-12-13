El tren de Europa pasa por Balaídos

Los números como local han puesto al límite al equipo de Claudio Giráldez. Solo el colista Levante ha sumado menos puntos en su estadio que el Celta. De 24 posibles, los celestes únicamente han sumado cinco, fruto de otros tantos empates.

Al equipo gallego se le sigue resistiendo ese primer triunfo liguero en Balaídos. En caso de no conseguirlo ante el Athletic, el Celta de Giráldez establecerá un nuevo récord negativo en la historia del club vigués, ya que nunca en sus cien años de historia tardó nueve jornadas en saborear una victoria como local en LaLiga.

La exigencia física que le propondrá el Athletic forzará al técnico celeste a mantener a Ilaix Moriba en la medular, donde en esta ocasión estará acompañado por Miguel Román.

Marcos Alonso, tras descansar contra el Bolonia, recuperará su puesto en la defensa. La duda está en si Borja Iglesias, que lleva varias jornadas jugando con molestias, repetirá como delantero centro o Ferran Jutglá tiene su oportunidad.

Por su parte, el Athletic llega a un campo 'amigo' por el trato que recibe y los buenos resultados cosechados en él, siete victorias y un empate en las doce últimas visitas, eufórico por su último encuentro ante el Paris Saint-Germain, el vigente campeón de Europa, al que le plantó cara en cita de Liga de Campeones.

Curiosamente, fue un choque en 'La Catedral' que no ganó pero del que salió fortalecido. Entre otras razones por la atmósfera que se creó en la grada en la parte final del partido para ayudar a su equipo a aguantar a un rival muy poderoso.

Ese empate sin goles se añadió al 1-0 en el mismo escenario de cuatro días antes ante el Atlético Madrid con el que continuó una semana tremenda de encuentros en casa que había comenzado de mala manera ante el Madrid. Cerrar ese 'tríptico' con 4 puntos no es mal bagaje ni mucho menos, aunque los tres partidos hayan sido en 'La Catedral'

Para mañana las dudas con respecto a la alineación que pondrá sobre el campo Ernesto Valverde, que seguirá sin contar con Robert Navarro, es si volverá ya de inicio Iñaki Williams, quien ya fue convocado para el miércoles ante el PSG pero no jugó, y hasta donde alcanzarán las rotaciones del técnico si decide hacerlas.

Algo que no está claro al haber tenido casi cuatro días de descanso y ser el próximo partido la eliminatoria de Copa el jueves ante el Ourense, un rival dos categorías por debajo.

El mayor de los Williams, el capitán, se ha perdido nueve partidos por una lesión y, de salir de inicio, podría premitir coger aire a su hermano Nico o a Alex Berenguer, muy exigidos últimamente. El que jugará seguro es Aitor Paredes, ausencia por sanción frente a PSG.

Si se decidiese Valverde a hacer rotaciones, para las que podría esperar al jueves, podrían entrar en el once Alejandro Rego en medio campo, Unai Gómez en ataque y mantenerse Adama Borio en el lateral izquierdo, puesto que le abrió la necesidad de que Yuri Berchiche jugase el miércoles de central.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira; Jones, Williot y Borja Iglesias.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Unai Gómez.

Árbitro: Alejandro Hernández (Comité canario)