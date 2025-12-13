Griezmann: “Muy feliz de estar aquí y los minutos que me den a demostrar que puedo jugar”

“Soy feliz. Tengo una familia estupenda, una ciudad estupenda, una afición estupenda, estoy muy feliz de estar aquí, lo disfruto y los minutos que me den a demostrar que puedo jugar”, valoró el atacante en declaraciones a ‘Dazn’ tras el encuentro.

Él marcó un golazo para el triunfo. “Al final, para lo que necesiten el entrenador y el equipo. El equipo venía de un esfuerzo muy importante en Champions, no encontró el ritmo y al final estamos los suplentes para poder dar esa chispa, esa velocidad y lo pudimos hacer este sábado”, añadió.

Griezmann le ha marcado 14 goles ya al Valencia en su carrera. “Me gusta mucho el equipo, cómo está entrenado, cómo juega y no sé por qué me da suerte, pero me gusta su estilo de juego y lo que proponen”, afirmó.