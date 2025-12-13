Fútbol Internacional
Koke adelanta al Atlético en el primer tiempo (1-0), con un gol anulado al Valencia

Madrid, 13 dic (EFE).- Un gol de Koke Resurrección en el minuto 17 adelanta al Atlético de Madrid al descanso de su partido contra el Valencia, al que le anularon un tanto de Pepelu por fuera de juego previo de Hugo Duro en el 37.

