0-4. Pavlidis hace hat-trick en el Benfica-Moreirense y le quita el pichichi a Suárez

Suárez se coronó el sábado como máximo goleador del torneo luso, tras marcar dos tantos en el encuentro de los verdiblancos contra el AVS y sumar un total de 11 goles esta temporada, por delante de Pavlidis que acumulaba 10, pero este domingo el griego dio un golpe sobre la mesa y anotó tres dianas.

Pese a que la primera parte comenzó equilibrada, la persistencia del equipo entrenado por José Mourinho fue premiada con un primer gol, de cabeza de Pavlidis, tras un pase del noruego Aursnes en el minuto 36.

Después del descanso, el delantero griego del Benfica hizo el tanto del doblete, de nuevo gracias a una asistencia de Aursnes, aprovechando un error en los pases del Moreirense.

Y el 'hat-trick' del heleno llegó en el 70', con un disparo raso tras robarle el balón a la defensa moreirense.

Seis minutos más tarde, un nuevo error de los 'cónegos', en este caso del portero André Ferreria, fue aprovechado por Aursnes, que hizo un disparo en arco que acabó con el balón en el fondo de la red.

Con esta victoria, el Benfica sigue tercero en la tabla provisional con 32 puntos, a tres del Sporting, que este sábado venció al colista AVS, y a cinco del líder, el Oporto, que este lunes jugará contra el Estrela da Amadora.