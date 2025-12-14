14 de diciembre de 2025 - 17:55
1-0. Mbappé y Courtois allanan el camino del Real Madrid al descanso ante Alavés de Coudet
Vitoria (España), 14 dic (EFE).- Un gol de Kylian Mbappé a los 24 minutos de juego y una parada con la cara de Thibaut Courtois han allanado el camino del Real Madrid ante el Deportivo Alavés en Vitoria en una buena primera mitad del equipo de Xabi Alonso en el partido de la decimosexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División).
El equipo blanco ha apretado y presionado durante la primera parte del encuentro y ha avisado desde los minutos iniciales gracias a las recuperaciones de balón sobre el equipo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, que ha estado a punto de empatar con un remate de Pablo Ibáñez que despejó el arquero belga con el rostro.