2-2 El Atlético pincha en Eibar y se aleja de los puestos de Liga de Campeones

El eventual éxito del Eibar pasaba por cortocircuitar las circulaciones del Atlético y evitar que pisara área local con asiduidad.

No lo consiguió a las primeras de cambio porque, en uno de sus acercamientos iniciales, el Atlético logró adelantarse a los diez minutos de juego con un tanto de la internacional noruega Synne Jensen, la exjugadora de la Real Sociedad, que allanaba el camino para su equipo con la cooperación de Boe Risa.

Seguramente eso creía un conjunto madrileño, que vio el partido muy encarrilado de inicio, pero que en diez minutos decepcionantes a nivel defensivo, los mejores del Eibar esta temporada en ataque curiosamente, vio cómo llegaban los dos goles guipuzcoanos que dieron la vuelta totalmente al marcador.

Andrés anotó el empate en un gran gol de cabeza, asistida por un centro medido de Camino. El empuje de la celebración prolongaría el estado de gracia del Eibar mediante una internada de Moreno, cedida este año por el Atlético a las eibarresas, y que con la ayuda de Sánchez batía a Larque. No obstante, por respeto al club colchonero casi no celebró el importante tanto para su equipo.

El técnico visitante, Víctor Alba, debía tener una decepción monumental en la entrada a vestuarios porque en el segundo tiempo introdujo cuatro cambios de una tacada, todos en el centro del campo y en la defensa, con la derivada de que permanecía en el campo Lloris, a pesar de una tarjeta amarilla que le obligaba a ser comedida en sus acciones para no irse antes de tiempo a las duchas.

No obstante, la fortuna sonrió a un Atlético de Madrid que se vio favorecido, previa revisión VAR, por una mano en el área local y el consiguiente penalti que convirtió Boe Risa en el empate a dos goles que abrió un nuevo partido después de haber estado contra las cuerdas.

Sin embargo, el marcador no se movió porque el Eibar estaba muy firme en su campo y el Atlético, tras el esfuerzo europeo en Alemania, tampoco estaba para muchos trotes por lo que, entre faltas y revisiones VAR, derivaron los minutos finales sin alterar el empate en el marcador.

2.- S.D. Eibar: Astralaga; Camino, Masegur, Belem, Andrés, Facila; Iribarren (Altonaga, min. 73), Torres, Moreno (Iara, min. 88); Martín (Ojeada, min. 90+6) y Álvarez (Clement, min. 88).

2.-Atlético de Madrid: Larque; Otermin (Medina, mijn. 46), Menayo (Leal, min. 46), Lloris, Pérez (Alexia, min. 46); Gabi García (Iannuzzi, min. 46), Boe Risa, Celia Gómez, Bartel, Luany; Jensen (Vitoria, min. 83).

Arbitraje: Beatriz Cuesta (Comité Gallego). Amonestó a Camino, Clement, Lloris, Gabi García, Luany.

Goles: 1-0, min 10: Jensen. 1-1, min. 14: Andrés. 1-2, min 20: Moreno. 2-2, min. 58: Boe Risa, de penalti.

Incidencias: encuentro de la Liga Femenina disputado en el estadio Ipurua de Eibar ante varios cientos de aficionados.