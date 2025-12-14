3-0. El Tottenham vuelve a las andadas

El portero italiano, que ya fue criticado por su fallo contra el Fulham hace dos semanas que le costó la derrota al Fulham en casa, se equivocó tanto en el primero como en el segundo gol del Forest, ambos anotados en la cuenta de Callum Hudson-Odoi.

El Forest, que ya había estrellado un balón en la madera en un cabezazo de Ibrahim Sangaré, se encontró con el primer gol en un regalo entre Vicario y Archie Gray. El portero se la dio a Gray, que venía a recibir y estaba de espaldas entre tres futbolistas. Sangaré encimó al inglés, le quitó la pelota y ante la salida de Vicario se la pasó a Hudson-Odoi para que definiera a puerta vacía.

La culpa se podía repartir entre Vicario y Gray, pero en el segundo no hubo dudas. Hudson-Odoi, desde la banda izquierda, buscó un centro al segundo palo que se fue envenenando y en el que Vicario midió mal. El italiano dio un paso adelante, calculó mal la trayectoria de la pelota y cuando quiso rectificar y estirarse ya era demasiado tarde. El balón le pasó por encima y se convirtió en el 2-0 para los de Sean Dyche, que han ganado seis de sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones.

Para poner la puntilla, Sangaré, que había dado las asistencias de los dos primeros goles, se animó desde la frontal con un remate de primeras, a pase del goleador Hudson-Odoi, y la pelota se fue abriendo hasta golpear en el palo y hundirse en el fondo de las mallas.

Los 'Tricky Trees' abren distancia con el descenso y se colocan décimosextos con 18 unidades, a cuatro del West Ham United que marca en estos momentos el descenso.

El Tottenham, por su parte, se queda en tierra de nadie, undécimo con 22 unidades. Thomas Frank sigue cuestionado.