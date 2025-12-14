El 'Spanish' Johor de Xisco logra su tercer título de copa consecutivo

Confirmó los pronósticos el cuadro de Xisco, que alineó de entrada a los también españoles Antonio Cristian Glauder, Óscar Arribas y Nacho Méndez y al nacionalizdo malasio Natxo Insa, y que sentenció su victoria en Kuala Lumpur en la primera mitad.

El azerbaiyano Eddy Israfilov (m.8), Rawilson Batuil, en propia meta (m.20), y el brasileño Jairo (m.23) dejaron visto para sentencia el triunfo del Johor, que además jugó con superioridad numérica desde el minuto 50 por la expulsión, por doble amarilla, del español Cifu, lo que mermó aún más al Sabah.

Arribas incluso logró incrementar la cuenta del cuadro de Xisco poco después de la hora de partido (m.64) y puso la guinda en la prolongación el argentino Manuel Hidalgo (m.92).