Franco Baresi reaparece en San Siro tras su operación para quitar un nódulo pulmonar

El excapitán del combinado 'rossonero', triple campeón de Europa y ganador de seis 'Scudetti', entre otros tantos títulos, fue recibido con la sonora ovación del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) antes del duelo ante el Sassuolo que finalizó con empate a dos.
Baresi, de 65 años, se sometió el pasado 3 de agosto a una intervención quirúrgica para que le fuera extirpado un nódulo pulmonar mediante una operación poco invasiva. Desde entonces, no había vuelto a San Siro.
"Queridos aficionados, quiero que sepan que me llevará un tiempo recuperar la forma. Gracias al Milan y a todos ustedes por su apoyo y ánimo. Con cariño, un abrazo. Franco Baresi", fueron sus palabras tras la operación, publicadas en los medios del club italiano.