15 de diciembre de 2025 - 18:00
0-0. El Betis de Pellegrini resiste los ataques del Rayo en la primera parte
Madrid, 15 dic (EFE).- El Rayo y el Betis empatan sin goles (0-0) al descanso en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports (Primera División española) que se disputa en el Estadio de Vallecas y en el que el equipo madrileño contabilizó tres ocasiones muy claras para abrir el marcador a remates de Luis Alfonso 'Pacha' Espino, Álvaro García y Andrei Ratiu.
La primera mitad también tuvo dos malas noticias en forma de lesión, una para cada equipo, ya que Diego Llorente, defensa del Betis, y Jorge de Frutos, atacante del Rayo, fueron sustituidos en los primeros minutos del encuentro.